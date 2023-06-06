Сити-менеджер Ростова поздравил соцработников города

Участницы показали свои таланты. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сити-менеджер донской столицы поздравил с профессиональным праздником. Об этом Алексей Логвиненко сообщил на своей странице.

По словам сити-менеджера, лучшие работают в Кировском районе города. Такое решение приняло компетентное жюри по итогам творческого конкурса.

Отметим, что в конкурсе приняли участие команды всех районов Ростова. Они показали деятельность своих учреждений, продемонстрировали танцевальные и вокальные номера.

- Держались на сцене уверенно, а выступления получились яркими и интересными! Представительницы прекрасного пола в очередной раз доказали, что на «отлично» справляются не только с работой, вкладывая в нее всю душу, но и могут блеснуть талантами, - отметил глава администрации.

Выдающихся работников наградили букетами цветов и благодарственными письмами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты же – слуга народа»: Экс-глава сельского поселения в Ростовской области откровенно рассказал про работу чиновника

Как будучи главой поселения, житель Ростовской области завел свой блог про воркаут, байдарки и кроссовый мотоцикл

(Подробности)