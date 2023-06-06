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НовостиОбщество6 июня 2023 17:44

В Ростовской области в ближайшие сутки резко похолодает до +5 градусов

Такая погода будет наблюдаться в северо-восточных районах
Лейла МИРИШОВА
Днем ожидается до +20...+25 градусов.

Днем ожидается до +20...+25 градусов.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области в ближайшее время ожидается похолодание до +5 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, ночью столбики термометров покажут до +16 градусов. В северных и восточных районах температура воздуха опустится до +5. Холода придут в Шолоховский, Чертковский, Верхнедонской, Боковский, Морозовский, Тацинский, Зимовниковский районах. Днем ожидается до +20...+25 градусов.

В южной части региона синоптики предупредили о небольшом дожде ночью и утром.

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