В Ростовской области в ближайшие сутки резко похолодает до +5 градусов

Днем ожидается до +20...+25 градусов. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области в ближайшее время ожидается похолодание до +5 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, ночью столбики термометров покажут до +16 градусов. В северных и восточных районах температура воздуха опустится до +5. Холода придут в Шолоховский, Чертковский, Верхнедонской, Боковский, Морозовский, Тацинский, Зимовниковский районах. Днем ожидается до +20...+25 градусов.

В южной части региона синоптики предупредили о небольшом дожде ночью и утром.

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