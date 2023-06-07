В Тацинском районе во время движения загорелся грузовик

За считанные секунды огонь охватил порядка шести квадратных метров. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Тацинском районе на ходу загорелась «Газель». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 6 июня на трассе «автодороги А-260 Каменск-Шахтинский - Волгоград 260-й км».

По информации спасателей, грузовик начал полыхать примерно в 15:20. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. За считанные секунды огонь охватил порядка шести квадратных метров. Пламя удалось потушить за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали четверо спасателей и одна спецмашина.

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(Подробности)