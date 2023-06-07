Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 5:56

В Каменске-Шахтинском открыли детский сад на 120 мест

Дошкольное учреждение сможет принимать малышей от полутора до трех лет
Лейла МИРИШОВА
Дошкольное учреждение сможет принимать малышей от полутора до трех лет

Дошкольное учреждение сможет принимать малышей от полутора до трех лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинском 5 июня открыли детсад на 120 мест. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Учреждение сможет принимать малышей от полутора до трех лет. На них рассчитано 40 мест. В дошкольном учреждении есть все необходимое для комфорта ребят и работников. Детский сад оснащен современным оборудованием и инвентарем. На благоустроенной территории есть игровые площадки, а для каждой группы - обустроенная игровая комната, спальня, буфет, санузел и раздевалка. Здесь также есть музыкальный и спортивный залы, медицинский блок.

На все работы выделили больше 144 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучших социальных работников Ростова-на-Дону в преддверии профессионального праздника наградил Алексей Логвиненко

Соцработники порадовали ростовчан своими талантами во время творческого конкурса

(Подробности)