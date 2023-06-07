В Каменске-Шахтинском открыли детский сад на 120 мест

Дошкольное учреждение сможет принимать малышей от полутора до трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинском 5 июня открыли детсад на 120 мест. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Учреждение сможет принимать малышей от полутора до трех лет. На них рассчитано 40 мест. В дошкольном учреждении есть все необходимое для комфорта ребят и работников. Детский сад оснащен современным оборудованием и инвентарем. На благоустроенной территории есть игровые площадки, а для каждой группы - обустроенная игровая комната, спальня, буфет, санузел и раздевалка. Здесь также есть музыкальный и спортивный залы, медицинский блок.

На все работы выделили больше 144 млн рублей.

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