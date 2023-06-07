В Ростовской области средняя зарплата мужчин на 26% выше, чем у женщин

Зарплата женщин в Ростовской области в среднем на 26% меньше мужской. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области статистики озвучили данные по зарплатам. Как рассказала руководитель регионального территориального органа госстатистики по региону Марина Самойлова, на рынке труда донского региона, доля женщин в общей численности работников несколько превышает число мужчин, составляя 56,2%.

А вот по уровню почасовой оплаты труда между женщинами и мужчинами сохраняется значительная разница: первые получают на 26% меньше мужчин. В среднем же это соотношение не меняется, разве что на какие-то десятые доли. Известно, что специалисты органа госстатистики ведут сравнение за шесть-семь лет.

Если говорить о гендерном соотношении в органах государственной власти и управления, то женщин здесь явно больше, чем мужчин.

- Так, в федеральных органах власти доля женщин составляет 85%, в региональных – почти 68%. В муниципальных же органах власти – все 80%, - добавила спикер.

Что же касается соотношения числа мужчин и женщин, занимающих руководящие посты, то тут другие цифры: мужчины чаще становятся руководителями организаций.

Всего в Ростовской области на 10 женщин в среднем приходится 8,7 мужчины. Если округлить, то получится, как в той советской песне: «Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Речь о данных последней переписи населения (она проходила в 2020-м, - прим. авт.).

НАША СПРАВКА

Согласно переписи населения, проведенной в 2020 году, Ростовская область находится на шестом месте в России по числу жителей. На Дону проживают 4 миллиона 200 тысяч 729 человек. Мужчин в этом числе – 1 миллион 957 тысяч, женщин – 2 миллиона 244 тысячи человек. При этом преобладание женщин не является какой-то особенностью именно донского региона. Такие показатели характерны для всего Южного Федерального округа и всей страны.

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