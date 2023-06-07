В Ростове пятерых детей и одного взрослого, пострадавших при падении трибуны, выписали из больницы

Сейчас на стационарном лечении находится восемь человек, двое из них — дети. Фото: Дмитрий Кутепов

Во вторник, 6 мая, в Ростове из больницы выписали пятерых детей и одного взрослого, которые пострадали во время падения трибуны на Гребном канале. Об этом сообщили в донском правительстве.

— В настоящее время на стационарном лечении остаются восемь пострадавших, двое из них — дети, — отметили в минздраве.

Сейчас состояние двоих мальчиков медики оценивают как удовлетворительное. Состояние пятерых взрослых — средней тяжести. У всех них врачи наблюдают положительную динамику.

Состояние еще одного взрослого оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что 30 мая на гребном канале «Дон» во время сильного ливня с градом проходил футбольный мачт среди подростков. Несмотря на непогоду, его не стали отменять. Футболисты и зрители укрывались на трибунах, когда их порывами ветра перевернуло. Под тяжелыми металлическими конструкциями оказались десятки людей. Из-за полученных травм погибла 45-летняя мама одного из футболистов, пришедшая поддержать своего сына. А также пострадали 36 человек, половина из которых — дети. Следком возбудил уголовное дело, заподозрив сотрудников спортшколы олимпийского резерва № 5 в халатности.

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