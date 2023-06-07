Владелец одного из изымаемых участков под расширение Вавилова выиграл суд у администрации

Реконструкцию улицы Вавилова планируют начать в третьем квартале 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове предприниматель выиграл суд у администрации города о выкупе земельного участка под реконструкцию улицы Вавилова, сообщает Donnews.Ru.

По данным издания, изначально власти намеревались выкупить лишь часть земельного участка, общая площадь которого составляет 40 гектаров. Причем, предпринимателю бы осталась земля без коммуникаций и подъезда. В суде он доказывал, что для коммерческих целей остаток участка использовать нельзя. А потому его надо выкупать весь. При этом городу бы отошла та часть участка, где находятся помещения, которые сдаются в аренду и приносят в год ему от 3,5 до 4,5 миллионов рублей.

Суд стал на сторону предпринимателя, обязав администрацию выкупить весь участок. Потом власти пытались оспорить это решение, но в итоге у них это не получилось. Мужчина получил от горадминистрации за землю 122 миллиона рублей, а также 5,5 миллионов компенсации за понесенные убытки.

Отметим, что для реконструкции улицы Вавилова администрации необходимо выкупить 120 участков, 70 из них они уже приобрели. Оставшиеся 50 участков надо выкупить до третьего квартала 2023 года, чтобы успеть начать работы в срок.

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