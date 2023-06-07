На пешеходном переходе в Ростовской области машина сбила девочек 5 и 14 лет

Девочек отвезли в больницу, где оперативно оказали помощь. Фото: Госавтоинспекция области.

Во вторник, 6 июня, в селе Дубовское Ростовской области автомобиль «Лада 212140», за рулем которого был 34-летний мужчина, сбил двух несовершеннолетних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— По предварительным данным, при движении водитель не предоставил преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

В итоге машина сбила 5-летнюю и 14-летнюю девочек. Их отвезли в больницу, где оперативно оказали помощь.

Напомним, в Тацинском районе на ходу загорелся грузовик. За считанные минуты пламя охватило 6 квадратных метров машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Председатель СК России взял на личный контроль дело об избиении полицейского в Ростовской области

По версии следствия, 28-летний и 42-летний мужчины находились рядом с продуктовым магазином в Морозовске. Под действием алкоголя они шумели, ругались и нарушали общественный порядок. Старший участковый обратился к мужчинам с предупреждением (подробности)