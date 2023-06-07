В Ростове взломали радиостанцию и подменили трансляцию

Техперсонал радиостанции оперативно отреагировал и прекратил вмешательство в её вещание. Фото: Дмитрий Кутепов

В среду, 7 июня, приблизительно в 13.00 произошел взлом одной из радиостанций Ростова, сообщили в донском правительстве.

Неизвестные подменили трансляцию. Сделать они это смогли всего на несколько секунд.

— Технический персонал станции оперативно отреагировал и прекратил вмешательство в её вещание, — отметил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Кто это мог сделать, в правительстве не уточнили.

Напомним, что 5 июня власти опровергли сообщение, появившееся в Интернете, о взломе радиостанции. Тогда Сергей Тюрин призвал использовать только официальные источники информации.

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