Ростовская область не попала в список регионов, где будет электронное голосование

Для голосования с помощью ДЭГ достаточно иметь компьютер или смартфон с выходом в Интернет, а также учетную запись на Госуслугах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральная избирательная комиссия России опубликовала список регионов, в которых в 2023 году будет приходить дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На этот раз Ростовская область в него не попала.

Напомним, что в 2021 году в донском регионе во время выборов применяли дистанционное электронное голосование. Тогда из-за пандемии ковида длилось оно три дня.

Почему в 2023 году Ростовская область не попала в список участников электронного голосования, не известно.

Отметим, что для голосования с помощью ДЭГ достаточно иметь компьютер или смартфон с выходом в Интернет, а также учетную запись на Госуслугах.

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