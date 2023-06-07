В Ростовской области стая собак набросилась на детского врача

В Шахтах бездомные собаки напали на 81-летнего прохожего Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Шахтах Ростовской области местный врач, инфекционист и педиатр стал жертвой нападения бездомных псов. ЧП произошло ранним утром в городском парке.

81-летний медик гулял, когда внезапно на него набросились четыре больших бездомных собаки. Как сообщает издание kvu.su, псы покусали врача за ноги.

Ему пришлось обращаться за помощью в травмпункт. Там раны обработали, а после сделали пациенту укол против бешенства.

Известно, что жизни мужчины ничего не угрожает, тем не менее, ему пришлось немного сдвинуть свой график приемов.

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