Эксперты сообщают о восстановлении рынка кредитования физлиц

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За первые пять месяцев 2023 года, по данным ВТБ, объём выданных розничных кредитов вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было оформлено почти 825 тысяч кредитов на сумму около 900 млрд рублей. За май объемы составили 210 млрд рублей, что в 2,5 раза выше прошлогоднего результата.

Самым большим спросом пользуется ипотека. Было оформлено 85 тысяч сделок на 427,5 млрд рублей. Это на 21% больше, чем за пять месяцев 2022 года. При этом три из пяти ипотечных сделок пришлось на приобретение вторичного жилья.

Выдачи кредитов наличными за январь-май выросли почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Таких сделок было 700 тысяч. Главными факторами роста стали традиционный сезонный спрос, возросший перед началом отпусков и во время праздников, а также запуск специальных продуктов для кредитования на малые суммы и программ, ориентированных на самозанятых. Также вырос объем автокредитования. Количество сделок в этом сегменте увеличилось в 2,5 раза.

- Благодаря росту потребительской активности населения розничное кредитование в этом году стабильно растёт. Так, сегмент жилищного кредитования за пять месяцев уже превысил показатели 2021 года, что говорит о выходе на траекторию уверенного развития. Количество выданных в мае потребительских кредитов приблизилось к уровню апреля, который показал самый высокий результат за всё время выдач, а сегмент автокредитования продемонстрировал рекордные результаты, начиная с пандемии. При условии продолжения восходящего тренда, который мы наблюдали в первые пять месяцев нынешнего года, рынок кредитования физлиц может восстановиться до уровня 2021 года, – заявил Святослав Островский, член правления ВТБ.