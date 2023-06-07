Экс-главу Кагальницкого района суд приговорил к двум годам лишения свободы

У экс-главы есть время на обжалование приговора суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 7 июня, Зерноградский районный суд Ростовской области вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы Кагальницкого района, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.

Экс-чиновника обвиняли в том, что он принял на баланс администрации квартиры для детей-сирот, которые застройщик возвел с нарушениями. Потом в них пришлось жить молодым людям.

Если приговор суда вступит в законную силу, бывший чиновник будет отбывать два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Но у него еще есть время, чтобы обжаловать приговор.

Напомним, что 6 июня бывшему заместителю губернатора Ростовской области суд изменил приговор с условного на реальный, назначив четыре года лишения свободы. А заседание по делу экс-министра ЖКХ региона перенесли на 27 июня.

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