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НовостиОбщество7 июня 2023 15:34

В Ростовской области расширен состав комиссии по вопросам помилования

Впервые в перечень ввели представителя главного управления ФСИН России по региону
Лейла МИРИШОВА
Впервые в перечень ввели председателя главного управления ФСИН России по региону

Впервые в перечень ввели председателя главного управления ФСИН России по региону

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области расширили состав комиссии по вопросам помилования. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Отметим, что впервые в состав комиссии введен представитель главного управления ФСИН России по Ростовской области.Это помощник начальника управления по соблюдению прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы Анжелика Кузьменко.

Также в состав вошел представитель здравоохранения: кандидат медицинских наук Станистав Затонский – доцент кафедры РостГМУ, главврач медцентра «Наука». Донских парламентариев представляет Александр Косачев – председатель комитета Заксобрания региона по законодательству, госстроительству, местному самоуправлению и правопорядку.

Теперь членов комиссии 15. Новые участники процесса рассмотрения ходатайств помогут в обеспечении контроля за правом осужденных просить о помиловании, поспособствуют укреплению взаимодействия комиссии с учреждениями исполнения наказаний и правоохранительными органами.

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