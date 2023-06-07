Под Ростовом в поселке нашли снаряд времен Великой Отечественной

В администрации пообещали, что сегодня саперы вывезут опасную находку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 6 мая, в хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, из-за чего часть населенного пункта пришлось оцепить. Об этом сообщили в районной администрации.

— На территории хутора во время земляных работ при строительстве автодороги был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ, — отметили в горадминистрации.

На место выехали экстренные службы. Из-за опасности, которую представляет снаряд, вокруг места находки выставили охрану.

— Сегодня снаряд вывезут саперы, — пообещали в администрации.

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