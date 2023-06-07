25-летний житель хутора Исаев получил ушибы и переохлаждение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тацинском районе мужчина упал в 20-метровый колодец и просидел там несколько часов. Об этом сообщили в Госавтоинпеции по Ростовской области.

По информации ведомства, 6 июня к сотрудникам УГИБДД во время несения службы обратился взволнованный молодой человек. Он сообщил, что его товарищ упал в заброшенный колодец, глубина которого составляет около 20 метров.

Правоохранители выехали на помощь к мужчине. До приезда экстренных служб полиции поддерживали с пострадавшим связь. А после успешного спасения сопроводили в медицинское учреждение Тацинского района. Пострадавший получил переохлаждение и ушибы.

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(Подробности)