Мужчину задержали и возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске мужчину задержали за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, в ходе обыска у 44-летнего жителя правоохранители обнаружили запрещенные вещества, которые были упакованы в черные небольшие пакеты. По словам мужчины, он все хранил для личного пользования. Все наркотики у злоумышленника забрали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хранение наркотических средств в крупном размере».

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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