В Ростовской области нашли живым пропавшего 28-летнего парня

Пропавшего искали на протяжении двух недель. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростовской области нашли живым 28-летнего парня, пропавшего без вести. Об этом 7 июня сообщили волонтеры поискового отряда Лиза Алерт.

Парень живет в городе Донецке Каменского района. 25 мая он ушел из дома и с тех пор не вернулся. На звонки и сообщения он не отвечал. Родные обзвонили друзей и знакомых, но никто не знал, куда парень мог отправиться.

Почти две недели близкие не находили себе места, разыскивая пропавшего. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам.

Днем 6 июня стало известно, что парня нашли живым. Где он находился все это время, выясняют правоохранители.

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