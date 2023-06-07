Для ростовчан подготовили мероприятия в честь Дня России

Праздничные акции в донской столице начнутся в полдень Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону для горожан подготовили мероприятия 12 июня в честь Дня России. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Праздничные акции пройдут в рамках проекта «Вместе мы – Россия!». С 12 часов на Театральной площади начнется работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства «Мастера России». В ней примут участие 52 мастера из муниципалитетов Ростовской области, а также Луганска.

В 16:30 горожан приглашают на концерт «Я – Россия» военного оркестра штаба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Затем в 17:00 начнет свою работу этнокультурная площадка «Россия многонациональная», а также гастрономический фестиваль «Кухни народов России».

В 18:00 состоится гала-концерт, где выступят заслуженный Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», ансамбль адыгского танца «Адыги», ансамбль народного танца «Барвинок» и другие творческие коллективы.

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