В Ростовской области нашли пропавшую 43-летнюю женщину

Жительница Гуково не выходила на связь с 4 июня. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростовской области нашли без вести пропавшую 43-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде ЛизаАлерт.

Жительница Гуково не выходила на связь с 4 июня. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Спустя трое суток удалось установить местонахождение пропавшей.

Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

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