В Таганроге байкеры помогают предупреждать пожары

Водители двухколесных будут проводить разъяснительную работу с населением. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Таганроге байкеры помогают пожарным предупреждать возгорания. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
- Таганрогские байкеры будут проводить разъяснительную работу с населением. Такую помощь они окажут пожарным до окончания действия особого противопожарного режима, - отметили в пресс-службе ведомства.
На базе 22-й пожарно-спасательной части приморского города для мотоциклистов клуба «Огнеборцы» провели учения. В них приняли участие больше ста человек. Пожарные показали, как пользоваться средствами пожаротушения, а также рассказали о правилах оказания первой медпомощи.
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