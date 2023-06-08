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НовостиОбщество8 июня 2023 5:04

В Таганроге байкеры помогают предупреждать пожары

Водители двухколесных будут проводить разъяснительную работу с населением
Лейла МИРИШОВА
Водители двухколесных будут проводить разъяснительную работу с населением. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Водители двухколесных будут проводить разъяснительную работу с населением. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Таганроге байкеры помогают пожарным предупреждать возгорания. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

- Таганрогские байкеры будут проводить разъяснительную работу с населением. Такую помощь они окажут пожарным до окончания действия особого противопожарного режима, - отметили в пресс-службе ведомства.

На базе 22-й пожарно-спасательной части приморского города для мотоциклистов клуба «Огнеборцы» провели учения. В них приняли участие больше ста человек. Пожарные показали, как пользоваться средствами пожаротушения, а также рассказали о правилах оказания первой медпомощи.

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