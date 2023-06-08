В Новошахтинске при пожаре в частном доме погиб человек

Трагедия произошла на улице Дернова Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Новошахтинске во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 5 июня на улице Дернова.

По информации ведомства, дом начал полыхать около 16:00. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. Огонь за считанные минуты охватил около 30 квадратных метров. Пламя удалось потушить за несколько минут. Когда пожарные осматривали жилье, то обнаружили обгоревшее тело.

На месте ЧП работали 16 спасателей и четыре спецмашины.

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