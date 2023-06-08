Юные ростовчане вошли в число победителей Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры

Мероприятие проходило в городе Майкопе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юные ростовчане вошли в число победителей в XXXII Межрегиональном фестивале-конкурсе казачьей культуры. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Мероприятие проходило в городе Майкопе. Десятки талантливых ребят боролись за звание лучших. Так, юные таланты Детской музыкальной школы им. М.Ф. Гнесина показали настоящее мастерство.

В число победителей вошли в номинации «Вокал» - Григорий Водолазов, а в номинации «Гармонисты – баянисты» - Тимур Кибешев.

Второе место забрал ростовчанин Алексей Водолазов в номинации «Вокал». Милана Кибешева получила диплом участника.

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