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НовостиОбщество8 июня 2023 5:59

Юные ростовчане вошли в число победителей Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры

Ребята успешно выступили и удивили зрителей своим мастерством
Лейла МИРИШОВА
Мероприятие проходило в городе Майкопе.

Мероприятие проходило в городе Майкопе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юные ростовчане вошли в число победителей в XXXII Межрегиональном фестивале-конкурсе казачьей культуры. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Мероприятие проходило в городе Майкопе. Десятки талантливых ребят боролись за звание лучших. Так, юные таланты Детской музыкальной школы им. М.Ф. Гнесина показали настоящее мастерство.

В число победителей вошли в номинации «Вокал» - Григорий Водолазов, а в номинации «Гармонисты – баянисты» - Тимур Кибешев.

Второе место забрал ростовчанин Алексей Водолазов в номинации «Вокал». Милана Кибешева получила диплом участника.

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