В Волгодонске машина с 18-летним водителем врезалась в дерево

Молодой водитель не выбрал скорость, которая бы подошла конкретным условиям движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 7 июня, в 23.55 в городе Волгодонске Ростовской области автомобиль «ВАЗ 21150», которым управлял 18-летний водитель, врезался в дерево. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что молодой водитель не выбрал скорость, которая бы соответствовала конкретным условиям движения. Из-за этого автомобиль врезался в дерево.

Травмированного водителя доставили в больницу.

Напомним, что 6 июня в Тацинском районе спасли мужчину, который упал в 20-метровый заброшенный колодец. После его спасения выяснилось, что он получил переохлаждение и ушибы.

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