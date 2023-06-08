Скажи-ка «ЭТ»: новый киноальманах от якутских режиссеров Бурнашева и Давыдова выйдет при поддержке Wink

Начались съемки нового совместного проекта известных якутских режиссеров Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Начались съемки нового совместного проекта известных якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, которые ранее уже прославились фильмом «ЫТ» (16+). Если первый проект исследовал отношения людей в деревне, то истории «ЭТ» (16+) будут разворачиваться в городской среде. Производством киноальманаха занимаются компании «Сайдам Барыл» и «СОЛЛАКС» при поддержке видеосервиса Wink («Ростелеком»).

Альманах представит драматические, комедийные, жизненные, криминальные истории, заставляющие содрогнуться, улыбнуться и сопереживать.

- Этот проект задумывался как продолжение нашего фильма «ЫТ». Слово «эт» в переводе с якутского — «скажи» и «мясо», под эти темы и подбирались истории. Мы все понимаем, что живем в обществе, где банальное «сказать» - это очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Так что это фильм про человечность и человеческие отношения, и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения. Тема, которая меня всегда волновала, как автора, — рассказал Степан Бурнашев.

Как отметил директор видеосервиса Wink Антон Володькин, Wink уже несколько лет с огромным интересом следит за феноменом якутского кино и творчеством Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова. В сервисе представлена коллекция их фильмов, и число поклонников таких проектов постоянно растет. Поэтому в Wink решили поддержать новый альманах.

Премьера «ЭТ» ожидается в 2023 году.

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