Клиенты билайн отметили рост скорости интернета и не контролируют ее на смартфоне

Фото: freepik.com

Больше половины опрошенных клиентов билайна отметили рост скорости мобильного интернета и увеличение надежности доступа. При этом 8 из 10 сказали, что скорость интернета они не измеряли. О причинах этого в своей колонке рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, ознакомившись с результатами исследования:

«Люди больше пользуются услугами связи, передают видео и фотографии, слушают музыку, но не обращают внимание на точное значение скорости мобильного интернета. Фактически для клиентов качество связи означает, как работают те приложения, что у них есть. И больше половины опрошенных абонентов подтверждают, что им хватает скорости в разных ситуациях использования мобильного интернета. Главное, что нет затыка в объеме потребления, он растет, и при этом люди считают, что скорость им неважна».

При этом скорость, по мнению эксперта, остается важным параметром, который необходим для оценки развития сети. Что касается непосредственно использования различных сервисов на смартфоне, то, по мнению аналитика, клиенты измеряют скорость в тех ситуациях, когда сталкиваются с проблемами.

«У меня потребность в этом знании возникает, как правило, только в одном случае — если интернет не работает, и я хочу определить проблему», - отмечает аналитик.

Таким образом, отсутствие интереса к измерению скоростей может свидетельствовать о том, что клиентам важно не значение скоростей, а возможность пользоваться смартфоном комфортно, без зависания сервисов.

Для этого билайн последние несколько лет активно развивает сеть по всей стране. По итогам 2022 года в Ростовской области 1,6 раза выросла сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет. На всей территории области был проведен рефарминг - перераспределение частот и расширение полосы для пропуска интернет-трафика. В результате скорость мобильного интернета билайна за последние два года в регионе выросла в 2 раза (по сравнению с декабрем 2020 года). В результате клиенты могут использовать его в разных местах: в дороге, за городом, на прогулке, в общественных местах.

Фото: пресс-служба билайн

Исследование проведено аналитиками билайна среди 1472 абонентов по всей России по итогам 2022 года, даты проведения: ноябрь 2022 года – январь 2023 года, метод - телефонный опрос. С материалами исследования можно ознакомиться здесь

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