В Ростовской области у «коллекционера» изъяли арсенал оружия и боеприпасов

Мужчина рассказал полицейским, что собирал коллекцию оружия и боеприпасов несколько лет. Фото: Пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

В городе Сальске Ростовской области полицейские задержали 70-летнего мужчину, у которого нашли внушительный арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает МВД Медиа.

Сотрудники транспортной полиции нашли у пенсионера арсенал: по три винтовки и пистолета, автомат, охотничьи ружья «ИЖ-18» и «ИЖ-58», а также 1700 патронов к ним.

Как выяснили правоохранители, все оружие пригодно для стрельбы.

На допросе мужчина пояснил, что несколько лет собирал оружие для своей коллекции. При этом разрешения на него не было.

Сейчас предполагаемый «коллекционер» находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Ростовской области начальника отделения Госавтоинспекции заподозрили в попытке вывезти оружие и боеприпасы из зоны спецоперации. Спрятанный незаконный груз нашли в машине пограничники.

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