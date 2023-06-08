В Волгодонске произошел пожар в многоквартирном доме

Пламя удалось потушить за несколько минут Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Волгодонске сгорела квартира в многоэтажке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 8 июня на Октябрьском шоссе, 5.

По информации ведомства, квартира загорелась около 16:40. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя за считанные секунды охватило порядка десяти квадратов. Полностью потушить жилплощадь удалось спустя несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

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