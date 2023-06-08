В Ростове женщина разгромила аптеку битой

Кадры с места инцидента попали в соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове женщина разгромила одну из аптек битой. Кадры с места инцидента попали в социальные сети 8 июня.

На видео женщина бьет битой по прилавкам. Она разбила несколько стеллажей со стеклянными дверьми, а затем ушла. Причина такого поступка остается неизвестной. Однако, жителей региона возмутил поступок ростовчанки. Многие отметили, что поступок женщины нелогичный.

Официальной информации в ГУ МВД по региону пока не поступало.

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