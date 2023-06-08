Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 16:36

В Ростове женщина разгромила аптеку битой

Кадры с места инцидента попали в соцсети
Лейла МИРИШОВА
Кадры с места инцидента попали в соцсети

Кадры с места инцидента попали в соцсети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове женщина разгромила одну из аптек битой. Кадры с места инцидента попали в социальные сети 8 июня.

На видео женщина бьет битой по прилавкам. Она разбила несколько стеллажей со стеклянными дверьми, а затем ушла. Причина такого поступка остается неизвестной. Однако, жителей региона возмутил поступок ростовчанки. Многие отметили, что поступок женщины нелогичный.

Официальной информации в ГУ МВД по региону пока не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получала за видео полмиллиона: Что известно о семье из Ростовской области, в которой мать снимала в порно 10-летнюю дочь

В Ростовской области мать снималась в порно вместе с 10-летней дочерью за полмиллиона рублей в месяц

(Подробности)