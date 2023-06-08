В Ростове в ДТП пострадал водитель скутера

ВОдителя двухколесного доставили в больницу Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону в аварии пострадал водитель скутера. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошла 8 июня около 9:50 на улице, 28 линия.

По предварительной информации, 37-летний скутерист не уступил дорогу на перекрестке 32-летнему водителю «Шевроле Авео». В результате чего, транспортные средства столкнулись.

От сильного удара водитель скутера получил травмы и был доставлен в больницу.

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