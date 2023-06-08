В Ростовской области к 1 сентября заменят часть учебников в школах

На эти цели необходимо 1 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области к 1 сентября заменят часть учебников для средней школы. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко 8 июня.

Он уточнил, что в прошлом году установили на федеральном уровне перечень учебников, которые допущены к использованию в школах.

- Согласно приказу, 370 наименований учебников должны быть до 31 августа этого года заменены. И в целом в течение 5 лет замене подлежат почти 1250 наименований, — отметил Александр Ищенко.

Депутаты областного парламента обратились к губернатору Ростовской области с просьбой выделить деньги на закупку необходимых учебников. На эти цели необходимо выделить около миллиарда рублей.

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