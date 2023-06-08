Остеопат рассказал ростовчанам распространенные причины боли в шее

Из-за долгого сидения за столом появляется хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса. Фото: Ольга МАРТЫНОВА

Остеопат назвал самые частые причины боли в шее. По информации NEWS.ru, одна из них - эмоциональное длительное напряжение. Также негативное влияние оказывает неудобное положение.

По словам члена Российской остеопатической ассоциации, профессора Владимира Фролова, чаще всего на боли в шее жалуются люди, которые работают за компьютером.

Из-за долгого сидения за столом появляется хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса. Затем появляются боли. Аналогичная ситуация и с неудобным положением лежа.

Также тревожное расстройство вызывает напряжение мышц жевания и говорения, мышц голени и тазовых мышц, но в большинстве случаев это все отражается на шее.

При появлении болей в шее следует сразу же обратиться к мануальному терапевту и остеопату. А для профилактики рекомендуется делать небольшую разминку при работе за компьютером, избегать стрессовых ситуаций и чаще отдыхать.

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