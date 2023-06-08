В Ростове-на-Дону без горячей воды остаются 200 домов

Вернуть водоснабжение планируют 12 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове без горячей воды продолжают оставаться 200 домов. Об этом на своей странице сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Всего подачу горячего водоснабжения прекращали в 1300 домах. Отключения планировалось с 16 мая по 7 июня. Однако, воду пообещали вернуть в жилища ростовчан 12 июня. Причиной, по которой перенесли сроки, стали найденные на теплотрассах порывы.

- К устранению дефектов было привлечено 16 аварийно-восстановительных бригад, - отметил сити-менеджер.

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