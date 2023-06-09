В Ростов на выходных придут дожди и пасмурная погода

Столбики термометров поднимутся до +27 градусов Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове на выходных синоптики прогнозируют дожди и пасмурную погоду. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В субботу, 10 июня, в донской столице весь день будет пасмурно. Днем температура воздуха прогреется до +27 градусов. Вечером столбики термометров покажут +22, и возможен небольшой дождь. Порывы ветра в этот день достигнут 12 метров в секунду.

В воскресенье, 11 июня, в донской столице ожидается пасмурная погода. Днем утром и днем город накроют дожди, а столбики термометров покажут до +22 градусов. К вечеру ожидается переменная облачность, а температура составит +20 градусов. Скорость ветра в этот день достигнет до восьми метров в секунду.

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