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НовостиОбщество9 июня 2023 5:30

В Ростовской области жители 8 июня сняли на камеру гало

Редкий оптический эффект можно было наблюдать в нескольких районах
Лейла МИРИШОВА
Редкий оптический эффект можно было наблюдать в нескольких районах

Редкий оптический эффект можно было наблюдать в нескольких районах

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростовской области жители сняли редкое атмосферное явление – гало. Фотографии ростовчане публиковали в социальных сетях. Гало можно было увидеть невооруженным глазом.

На кадрах видно, что вокруг Солнца образовалось светящееся кольцо. Отметим, что в повседневной жизни этот эффект можно встретить не так часто. Гало – это свет, преломленный и рассеянный на кристаллах в перистых облаках.

В Ростовской области такой эффект можно наблюдать несколько раз в год.

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