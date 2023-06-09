В Ростове-на-Дону 12 июня на телебашне включат праздничную подсветку

Подсветка будет работать с 21 до 23 часов. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове в День России на телебашне включат праздничную подсветку. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

12 июня башня телерадиовещательной сети «Ростовский ОРТПЦ» окрасится в архитектурно-художественную подсветку. Она будет переливаться цветами триколора, а затем появится надпись «12 июня – День России». Также гостей и жителей города будет ждать праздничный салют. Подсветка будет работать с 21 до 23 часов.

Отметим, что по всей стране в акции примут участие около 20 телебашен.

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