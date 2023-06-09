В Ростовской области предложили расширить часть трассы М-4 «Дон»

Речь идет об участке от Новоперсиановки до Каменска-Шхатинского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области предложили расширить площадь части трассы М-4 «Дон». Донские депутаты обратились к вице-премьеру России Марату Хуснуллину с этой идеей.

Речь идет об участке трассы от Новоперсиановки до Каменска-Шхатинского. На этом участке чаще всего происходят заторы. По словам председателя Законодательного собрания региона Александра Ищенко, дорога на указанном участке действительно узкая.

- Транспортная нагрузка здесь вдвое выше тех показателей, по которым этот участок проектировался 20 лет назад. Это приводит к тому, что дорожное полотно разрушается, и его необходимо постоянно восстанавливать, - отметил Александр Ищенко.

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(Подробности)