В Ростовской области запустят три новых завода сельхозмашиностроения. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая на открытии седьмой ежегодной выставке-демонстрации «День донского поля», рассказал о желании европейских компаний сельскохозяйственного машиностроения вернуться в донской регион.

Для этого, по словам европейцев, которые это говорили «шепотом», Ростовской области надо потерпеть, пока отменят санкции. По этому поводу Василий Юрьевич отметил, что терпеть и ждать их никто не будет, производя на Дону собственную технику. Для этого в регионе запустят три новых завода сельхозмашиностроения.

Отметим, что на выставку приехали представители более 200 компаний селхозмашиностроения России и Белоруссии, которые представили свои лучшие наработки.

Губернатор подчеркнул, что в Ростовской области с начала 2023 года предприятия АПК приобрели на 55% больше сельхозтехники, чем было за тот же период прошлого года. А именно: 420 тракторов, 120 комбайнов и 950 единиц другой техники, используемой в сельском хозяйстве.

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