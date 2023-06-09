Автобус с 30 пассажирами в Ростове попал в ДТП

Автобус № 211 вез пассажиров из Батайска в Ростов. Фото: отдел пропаганды ГИБДД области.

В пятницу, 9 июня, в 8.05 в Ростове на улице Левобережной автобус с 30 пассажирами столкнулся с остановившимся автомобилем, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

Автобус № 211 вез пассажиров из Батайска в Ростов. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 53-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию. Когда впереди идущий автомобиль «Форд» остановился, произошло столкновение.

В аварии никто не пострадал, только машины получили повреждения.

Напомним, что в Ростовской области предложили расширить часть федеральной трассы М-4 «Дон». С таким предложением депутаты обратились к вице-премьеру России Марату Хуснуллину.

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