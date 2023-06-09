В Таганроге благоустроят сквер «Почтовый»

В сквере появится, в том числе, детская игровая площадка и общественный туалет. Фото: платформа «Жилье и городская среда».

В городе Таганроге Ростовской области в 2024 году благоустроят сквер «Почтовый», расположенный на пересечении улицы Фрунзе и переулка Антона Глушко. Его объявили победителем по итогам голосования.

В сквере появится, в том числе, детская игровая площадка, общественный туалет, освещение, зеленые насаждения и система полива.

Напомним, что в Таганроге местные жители голосовали за благоустройство одного из трех скверов: «Почтового», «Петра I» и «Бакинского». Два последних сквера набрали по две тысячи голосов.

Теперь властям приморского города необходимо сделать проект реконструкции сквера-победителя. А затем — найти организацию, которая выполнит все работы по реконструкции.

Средства для благоустройства выделит министерство ЖКХ России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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