За уклонение от службы во время мобилизации в Ростовской области осудили контрактника

18 августа 2022 года контрактник не вернулся из отпуска и продолжил отдыхать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего-контрактника к пяти с половиной годам лишения свободы за уклонение от прохождения службы в период мобилизации. Об этом сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.

В суде выяснили, что 18 августа 2022 года контрактник не вернулся из отпуска и продолжил отдыхать. При этом во время проведения в стране частичной мобилизации он был в Таганроге, где его и задержали 30 января 2023 года.

Во время заседания, которое проходило в присутствии военнослужащих в воинской части, контрактник признал свою вину полностью и раскаялся. Суд его приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Отметим, что приговор суда еще не вступил в силу и у мужчины есть время его обжаловать.

Напомним, что в Ростовской области в мае осудили мобилизованного, который уклонился от прохождения службы. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

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