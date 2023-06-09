В Ростове могут разрешить застройку до шести этажей рядом с кафедральным собором

Изменения могут затронуть зону вокруг кафедрального собора. Фото: Юрий Поздняк.

В Ростове-на-Дону обсудили проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторической части города. В ходе встречи член комиссии по сохранению архитектурного облика города Александр Ломтев сообщил, что, согласно проекту, зону вокруг кафедрального собора могут превратить в зону застройки.

— С удивлением обнаружил, что действующую охранную зону вокруг кафедрального собора превратили в зону застройки 12 и 18 метров», приводит слова Ломтева 1rnd.ru.

Он также отметил, что половина центра попадает под ограничение высоты в 24 метра.

Напомним, в настоящее время проект находится на финальной стадии разработки.

Заместитель председателя регионального Заксобрания, председатель комитета по образованию Светлана Мананкина заявила, у разработчиков есть две недели на то, чтобы собрать предложения всех заинтересованных сторон. Она подчеркнула, что нужно «выработать сбалансированную позицию», чтобы сохранить действительно ценное, но не остановить развитие города.

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