Добрая традиция: детский праздник объединил жителей жилого комплекса на Нансена

Гости праздника с удовольствием участвовали в конкурсах. Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

На главной детской площадке жилого комплекса «Звезда Столицы» состоялся праздник для детей, приуроченный ко Дню защиты детей. Пришли взрослые и дети, соседи, семьи и друзья.

Организатором знакового события выступила ГК «Доннефтестрой» совместно с управляющей компанией жилого комплекса.

- Объединяя жителей наших новостроек на таких мероприятиях, мы стремимся возродить культуру добрососедства, — пояснили в пресс-службе застройщика. — Для людей, которые переселились в наши новостройки, это отличная возможность познакомиться друг с другом получше. И взрослым, и детям.

Пенная вечеринка. Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Большая территория двора жилого комплекса позволяет проводить масштабные мероприятия от спортивных соревнований до костюмированных представлений, а также – размещать крупногабаритные аттракционы. Так, специально для этого праздника привезли и установили надувную горку-батут для малышей.

Для малышей специально привезли и установили надувную горку-батут. Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

А ещё организовали работу аниматоров с конкурсами и призами, провели пенную вечеринку, а для взрослых и подростков пригласили спортивного тренера по воздушной гимнастике.

Ранее ГК «Доннефтестрой» провела детский праздник во дворе жилого комплекса «Центральный», который был приурочен к 9 мая.