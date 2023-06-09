О соцработниках и летнем детском отдыхе рассказала министр труда и социального развития Елена Елисеева

Министр Елена Елисеева рассказала обо всех нюансах отправки детей в летние лагерь. Фото: Кристина Круговых

Кто такой современный социальный работник, каков новый подход в оказании социальных услуг, правда ли, что в соцзащиту чаще стала идти молодежь, и что ее там привлекает. Обо всем этом в честь дня социального работника в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Елена Владимировна объяснила, что социальная служба — гораздо шире, чем просто уход за людьми на дому. Рассказала, сколько людей в Ростовской области охвачены помощь и сколько им помогают.

Отдельно поговорили о самой горячей теме — отдыхе детей в летних лагерях и оздоровлении в санаториях. Министр ответила на вопросы наших читателей, какую сумму от стоимости путевки можно вернуть, отправив ребенка в лагерь, а в каких случаях получить путевку и вовсе бесплатно.

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