В Таганроге горит двухэтажный дом на площади 250 кв метров

В пожаре никто не пострадал. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В пятницу, 9 июня, в городе Таганроге загорелся двухэтажный частный дом рядом с детской больницей на улице Ломакина.

В областном МЧС сообщили, что возгорание произошло в 14.25. Огонь быстро охватил 250 квадратных метров здания.

В тушении принимают участие 20 человек, а также задействовано шесть автоцистерн. В пожаре никто не пострадал. В 15.10 возгорание локализовали.

Напомним, что в Таганроге на пересечении улицы Фрунзе и переулка Антона Глушко благоустроят сквер «Почтовый». Там появится, в том числе, детская игровая площадка, общественный туалет, освещение, зеленые насаждения и система полива.

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