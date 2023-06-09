В зоопарке Ростова 12 июня откроют музей

Первая выставка будет под названием «Путь исследования: из истории естественных наук на Дону». Фото: зоопарк Ростова.

В понедельник, 12 июня, в 14.00 в Ростовском-на-Дону зоопарке откроют музей. В этот день там стартует совместная выставка с областным краеведческим музеем под названием «Путь исследования: из истории естественных наук на Дону».

На выставке будут использоваться оригинальные документы, исторические артефакты и предметы, чтобы рассказать о тех, кто посвятил свою жизнь развитию естественных наук.

Также на выставке будут представлены условия, средства и результаты их работы. Посетители смогут ознакомиться с проведенными палеонтологическими и геологическими экспедициями, Ростовским противочумным институтом, а также узнать о работе зоопарка и кружка юннатов в послевоенные годы. Выставка также охватит историю зоопарка, начиная с момента его зарождения.

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