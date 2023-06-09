В Ростове стартовал чемпионат России по плаванию на открытой воде

В соревнованиях участвуют около 120 спортсменов из 12 регионов России. Фото: правительство области.

Впервые в Ростове на гребном канале «Дон» стартовал чемпионат России по плаванию на открытой воде.

— Я уверен, что проведение соревнований такого масштаба послужит дальнейшей популяризации плавания в донском регионе, — отметил на открытии чемпионата министр спорта области Самвел Аракелян.

В соревнованиях участвуют около 120 спортсменов из 12 регионов России. 9 июня состоялись заплывы на 10 км для мужчин и женщин.

Завтра, 10 июня, состоится эстафета 4х1250 метров для обеих команд. Чемпионат завершится 11 июня заплывами на пять километров для мужчин и женщин.

Отметим, что плавание — один из основных видов спорта в Ростовской области. Его практикуют более 60 тысяч человек. В регионе действует 35 отделений плавания в спортивных учреждениях, в том числе в семи областных.

Напомним, 12 июня в зоопарке Ростова откроют музей. Первая выставка там стартует под названием «Путь исследования: из истории естественных наук на Дону». Она будет посвящена тем, кто посвятил свою жизнь естественным наукам.

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