По делу экс-главы минздрава Ростовской области допросили президента Торгово-промышленной палаты

Вопросы свидетелю завали стороны обвинения и защиты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время судебного заседания по уголовному делу по обвинению бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской допросили президента региональной Торгово-промышленной палаты Николая Присяжнюка. Об этом сообщает «Блокнот — Ростов».

Вопросы Присяжнюку задавали, так как Торгово-промышленная палата области занималась расчетами стоимости вывоза и утилизации медицинских отходов. Ими по контракту занимался «Центр 100», из-за которого и идут разбирательства в суде.

Правоохранители считают, что Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский создали конкурентное преимущество для «Центра 100», выигравшего конкурс на утилизацию медицинских отходов. Экс-руководителей минздрава обвиняют в превышении должностных полномочий.

Стороны защиты и обвинения задавали вопросы Присяжнюку, касающиеся продвижения проекта «Центра 100» по утилизации медотходов.

Напомним, что бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер в суде обжаловал приговор суда. Первое заседание в апелляционной инстанции перенесли на 27 июня из-за того, что адвокат пошел в отпуск.

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