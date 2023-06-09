Экс-прокурора Железнодорожного района Ростова оставили в СИЗО до 13 июля

Следователи считают, что с 30 марта по 13 апреля обвиняемый через посредника получил взятку 870 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Ростова оставил в СИЗО бывшего прокурора Железнодорожного района донской столицы до 13 июля. Об этом сообщает газета «Наше время».

Отметим, что прокурора района задержали в середине апреля. Следователи считают, что с 30 марта по 13 апреля он через посредника получил взятку 870 тысяч рублей. При том задержали и двоих посредников, через которых были переданы деньги. Их обвинили в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, что в суде по обвинению бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской допросили в качестве свидетеля президента региональной Торгово-промышленной палаты Николая Присяжнюка. Он ответил на вопросы сторон обвинения и защиты.

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