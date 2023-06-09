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НовостиОбщество9 июня 2023 15:31

В Ростовском зоопарке отметили 18-летие зубра Музы

Имениннице приготовили ее любимое блюдо
Екатерина ПОПОВА
Зубр Муза - девушка с характером. ФОТО: Ростовский зоопарк

Зубр Муза - девушка с характером. ФОТО: Ростовский зоопарк

В Ростовском зоопарке 18 лет исполнилось самке зубра Музе, она же Музыка. Видео с поздравлением животного появилось в соцсетях зоопарка.

Зоологи приготовили Музе подарок в виде блюда. Сотрудники нарезали свежие овощи и смешали их со злаками. Полакомились праздничным блюдом и другие зубры – Мужичок и Мулатка.

Напомним, Муза родилась в Ростовском зоопарке в 2005 году. Как отмечают зоологи, эта самка с характером, но очень отходчивая. А еще обожает ласки и внимание публики.

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